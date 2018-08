Fogo na Serra da Estrela mobiliza mais de 300 operacionais

Hoje às 22:03 Facebook

Há 310 operacionais, apoiados por 98 viaturas e um meio aéreo, envolvidos no combate a um incêndio rural em Loriga, no concelho de Seia.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, pelas 20.45 horas, o incêndio continuava ativo "com duas frentes ativas, com grande extensão".

O fogo começou pelas 16.13 horas, numa zona de povoamento florestal, em Fontão, Loriga, no concelho de Seia, na Serra da Estrela, no distrito da Guarda.

A fonte do CDOS da Guarda acrescentou que "não há povoações em perigo".

O presidente da Câmara Municipal de Seia, Carlos Filipe Camelo, referiu à Lusa que o combate ao incêndio rural está a "evoluir favoravelmente", tendo em conta o esforço inicial realizado, "em força e musculado", pelos meios aéreos.

Segundo o autarca, prevê-se que "haja um aumento de humidade durante a noite" e que o fogo possa ser dominado pelos meios que se encontram no terreno.

Durante a tarde, o fogo chegou a ser combatido por nove meios aéreos, que foram sendo, entretanto, desativados com o cair da noite.