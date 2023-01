Padre que desviou 16 mil euros em Seia suspenso de funções

Madalena Ferreira Hoje às 19:07 Facebook

O padre Humberto Coelho de 48 anos, autor confesso do desvio de 16 mil euros das contas da paróquia de Torroselo, Seia, foi suspenso de funções pela diocese da Guarda. O sacerdote já repôs a totalidade das verbas e esta quinta-feira abandonou a casa paroquial e voltou para casa dos pais em Gouveia.

A decisão foi tomada esta quarta-feira na localidade de Santiago, do mesmo concelho, durante um encontro que juntou vários representantes da Igreja, que também convergiram na necessidade de divulgar a opção através de um comunicado.

"Foram tomadas as medidas cautelares julgadas oportunas", refere o documento que chegou ontem às redações. "Como não poderia deixar de ser, tudo faremos para manter e fazer prevalecer o serviço, a verdade e a justiça em todas as instituições, movimentos ou grupos diocesanos", pode ler-se ainda no comunicado que também confirmou o pagamento integral dos 16 mil euros desviados.