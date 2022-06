Primeira bênção das motas na Serra da Estrela quer virar tradição

No próximo domingo, dia 19 de junho, o Grupo Motard Família da Estrela vai organizar a primeira benção de motas, no Alto da Torre, numa tentativa de marcar daqui em diante o calendário nacional dos amantes das duas rodas.

"O nosso grupo nasceu em 2019 e já éramos para fazer isto em 2020 mas a pandemia foi adiando os nossos planos e só agora foi possível. Queremos que seja um marco no ano motociclista com a bênção das motas. Queremos fazer história, nada mais. Vamo-nos diferenciar pelo saber receber", disse, ao JN, António Batista, presidente deste clube sedeado no concelho de Seia. No futuro o evento decorrerá sempre no segundo domingo de Junho e terá como palco o ponto mais alto de Portugal Continental. "A nossa santa padroeira é a Nossa Senhora da Estrela mas faz todo o sentido fazer a missa na Capela da Nossa Senhora do Ar, mesmo na Torre", explicou o líder do grupo.

Já está assegurada a presença de pelo menos 500 motards o que será uma "responsabilidade acrescida" porque andará "muita gente na estrada" e chegará de vários pontos do país, assegura o organizador. "É um evento aberto, ninguém paga nada e as primeiras 250 motas a chegar ao recinto serão brindadas com um kit de oferta com um queijo serra da estrela, pão de centeio e compota", anunciou António Batista.

Depois da bênção das motas, às 11.30 horas, a organização tem planeado um passeio pelo maciço central da Serra da Estrela e o almoço em restaurantes da região. "Queremos primar pela segurança de todos", concluiu o organizador lembrando a colaboração da Cruz Vermelha de Seia, dos Bombeiros Voluntários de Loriga, da GNR, do Parque Natural da Serra da Estrela e da Turiestrela. A participação é livre.