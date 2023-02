Programa Transformar Comércio na Serra da Estrela recebeu 282 candidaturas

JN/Agências Hoje às 19:29 Facebook

O ministro da Economia disse este sábado que o Programa Transformar Comércio, criado para apoiar as empresas dos concelhos do Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE), em consequência dos danos causados pelos incêndios de 2022, recebeu 282 candidaturas.

António Costa Silva, que hoje participou na inauguração da 46.ª Feira do Queijo Serra da Estrela, promovida pela Câmara Municipal de Seia lembrou que, no âmbito do Plano de Revitalização da serra da Estrela, o Ministério da Economia respondeu com várias medidas de qualificação da oferta, no apoio à tesouraria das pequenas e médias empresas e com os programas Transformar Comércio e Transformar Turismo.

Segundo o governante, o Programa Transformar Comércio, com uma linha de apoio no valor de dois milhões de euros para ajudar as empresas do setor a modernizarem-se e a digitalizarem-se, já recebeu "cerca de 282 candidaturas".

"Dessas 282 candidaturas, já 77 estão no terreno para ser apoiadas", especificou.

A portaria que criou a Linha de Apoio à Valorização do Comércio dos concelhos do PNSE, depois de os incêndios terem destruído um total de 24 mil hectares de área, foi publicada em Diário da República no dia 02 de janeiro.

O regulamento define que os apoios são atribuídos sob a forma de subvenção não reembolsável e que a taxa de financiamento a atribuir é de 80% sobre o total das despesas consideradas elegíveis.

Este sábado, na inauguração da Feira do Queijo Serra da Estrela de Seia, o presidente da Câmara, Luciano Ribeiro, lembrou que está em curso o Plano de Revitalização da Serra da Estrela e apelou ao Governo para que construa os itinerários complementares números 6 (Seia e Covilhã) e 7 (ligação à autoestrada A25 - Aveiro/Vilar Formoso). Luciano Ribeiro também defendeu a criação de uma "zona económica especial" na região para que exista "um quadro competitivo fiscal diferente".

Ao apelo do autarca, o ministro da Economia respondeu, em declarações aos jornalistas, que dará "toda a ajuda que possa dar".

Já no discurso proferido na inauguração do certame, que conta com a participação de vários produtores do concelho de Seia, António Costa Silva destacou a importância do setor agroalimentar para a região da serra da Estrela e para o país.

"A indústria agroalimentar é uma das grandes revelações do desempenho económico do país no ano de 2022. Pela primeira vez na História, a exportação de produtos agroalimentares passou os sete mil milhões de euros. Nunca aconteceu antes", disse.

Segundo o ministro, trata-se de uma indústria que "está a crescer cerca de 2% ao ano". "Só as exportações de laticínios, no ano passado, aumentaram mais de 23%. O país tem um grande potencial. Eu sou das pessoas que acreditam que a próxima grande crise será uma crise alimentar. Portanto, quanto mais sustentarmos esta fileira, diversificarmos e conseguirmos produzir no território nacional os bens alimentares, mais caminho podemos fazer para o futuro", concluiu.

A 46.ª Feira do Queijo Serra da Estrela de Seia decorre até terça-feira, no Mercado Municipal e na área envolvente.