Rede Aldeias de Montanha apela à não deslocação para o Interior

A Rede Aldeias de Montanha, na região Centro, apelou, esta quarta-feira, a que as pessoas dos grandes centros urbanos se abstenham da deslocação para o Interior, por se tratar de um território mais vulnerável.

"Estes são territórios envelhecidos, com mais pessoas vulneráveis, e os hospitais e unidades de saúde estão ajustadas à realidade populacional do território. Um acréscimo de pessoas iria penalizar todos. Este apelo deve ser feito e deve ser respeitado pelas pessoas", afirmou Célia Gonçalves, coordenadora da Associação para o Desenvolvimento Integrado da Rede das Aldeias de Montanha (ADIRAM), que junta aldeias de nove concelhos do distrito da Guarda, Castelo Branco e Coimbra.

