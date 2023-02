Seia adia reflorestação na serra da Estrela para março devido ao mau tempo

JN/Agências Hoje às 19:52 Facebook

A Câmara Municipal de Seia adiou para 11 de março a ação de plantação de duas mil árvores que tinha previsto realizar no sábado, no Parque Natural da Serra da Estrela, devido às previsões meteorológicas.

"Tendo em consideração as previsões meteorológicas adversas, a ação de reflorestação na aldeia de Póvoa Velha, no seguimento do projeto 'Condomínios de Aldeias - Programa de apoio às Aldeias Localizadas em Territórios de Floresta', programada para o dia 25 de fevereiro, foi adiada para o dia 11 de março", referiu a autarquia de Seia, no distrito da Guarda, em comunicado enviado à agência Lusa.

A plantação programada "incide em áreas intervencionadas no ano passado, em pleno Parque Natural da Serra da Estrela (abrangendo perto de 12 hectares), e resulta da oferta de duas mil árvores, entre medronheiros, sobreiros e castanheiros, oferecidas pela Empresa Linde".

Segundo a fonte, a iniciativa surge no seguimento do projeto de recuperação de áreas ardidas em 2017, "onde está prevista a implementação de uma faixa de 100 metros na envolvente" da aldeia de Póvoa Velha, "concretizada pela gestão de combustíveis e reconversão para outros usos".

O projeto 'Condomínios de Aldeias - Programa de apoio às Aldeias Localizadas em Territórios de Floresta', tem como objetivo primordial "reduzir a vulnerabilidade das aldeias situadas em espaço rural, visando a proteção de pessoas e dos seus bens, assim como a sustentabilidade e a valorização do território", salientou o município presidido por Luciano Ribeiro.

O ponto de encontro dos participantes na ação, que foi adiada para o dia 11 de março, um sábado, será na aldeia de Póvoa Velha, pelas 9.30 horas.

Além do município de Seia, participarão na ação de reflorestação o projeto ProNatura da Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente (ANEFA), a Confraria de Requeijão com Doce de Abóbora, a União das Freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros e o Agrupamento de Escuteiros de Seia.

À semelhança de outras iniciativas que têm vindo a ser desenvolvidas neste âmbito, os interessados em colaborar, enquanto voluntários, podem inscrever-se na página da internet do município de Seia (https://cm-seia.pt/).

A organização aconselha aos participantes o uso de botas, agasalho, impermeável e luvas de trabalho e que se façam a acompanhar de um pequeno lanche e de água.

A participação na atividade inclui seguro, sendo o transporte da responsabilidade de cada um.