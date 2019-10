Mãe e filha morrem em acidente no IP2 perto de Trancoso

JN Hoje às 19:23, atualizado às 19:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher e a filha de nove anos morreram e duas ficaram feridas, este domingo à tarde, num acidente no IP2, no sentido Sul-Norte, na zona de Trancoso, que obrigou ao corte da circulação na via.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Trancoso adiantou ao JN que o acidente foi "grave" e que, além das duas vítimas mortais, uma mulher entre os 35 e os 40 anos, e uma menina de nove, ambas de Mangualde, há a registar ainda dois feridos considerados em estado grave. Trata-se de um casal morador em Marialva, concelho de Mêda.

Fonte da GNR disse ao JN que o acidente aconteceu pelas 17.40 horas no quilómetro 97,8, perto do nó de Cogula, numa reta com cerca de 200 metros, na freguesia de Trancoso, no distrito da Guarda. A mesma fonte adianta que não se conseguiu ainda perceber o que terá estado na origem do acidente, uma vez que se trata de uma zona "com bastante visibilidade".

Pelas 19.45 horas, a circulação no IP2 estava cortada na zona onde ocorreu o acidente, no sentido Sul-Norte, estando o trânsito a ser desviado para a EN 102.