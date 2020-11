Surto em lar de Trancoso já atinge 64 pessoas

Madalena Ferreira Hoje às 16:03 Facebook

São já 48 os utentes e 16 os funcionários infetados com covid-19 no Lar de Santa Catarina da Liga de Melhoramentos da freguesia de Reboleiro, no concelho de Trancoso. Todos assintomáticos ou com sintomas ligeiros.

Numa primeira fase, 37 idosos e seis funcionários testaram positivo, mas agora que foi concluída a testagem em todo o universo da Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) e analisados os resultados, conclui-se que mais de metade dos utentes e quase um terço das funcionárias são portadores do vírus.

O lar emprega 65 pessoas, tendo a cargo 120 utentes, dos quais 80 residem na instituição e 40 recebem apoio domiciliário na aldeia de Reboleiro e povoações vizinhas.

No Lar da Santa Casa da Misericórdia foi também concluída a testagem a cerca de 260 pessoas, entre idosos e funcionários, e ninguém testou positivo. A identificação da infeção numa colaboradora terá sido caso isolado.

Em Vila Cortês do Mondego, no concelho da Guarda, a Saúde Pública ainda não testou os cerca de 70 idosos apoiados pelo lar e centro de dia de São Domingos. A instituição testou toda a gente a expensas próprias e, depois de cinco idosos e cinco funcionárias terem testado positivo, receberam a confirmação de que voltariam a ser testados.

No lar do Sabugueiro, há 21 utentes e seis funcionários infetados, juntando-se a outro surto já identificado entre cinco funcionárias do centro paroquial de Seia. O concelho tem agora 57 casos ativos.