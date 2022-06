Trancoso espera multidão na Festa da História

Evento que retrata época "medieval" dura três dias. Centenas de figurantes recriam casamento real.

As bodas reais de D. Dinis e D. Isabel de Aragão voltam a servir de mote para mais uma edição da Festa da História em Trancoso, num evento que recorda o acontecimento histórico do casamento e boda do "Rei Lavrador", ocorrido na cidade há 740 anos.

A "Festa da História - Bodas Reais" regressa sexta-feira a Trancoso e termina domingo. A cidade vai "engalanar-se" e recuar no tempo, propondo aos visitantes uma viagem até 1282.