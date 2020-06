Clube Escape Livre visita gravuras rupestres de Vila Nova de Foz Côa

Reis Pinto Hoje às 14:54 Facebook

O Clube Escape Livre vai retomar, no próximo mês, as suas atividades promovendo o passeio TT turístico "Nos Caminhos das Gravuras Rupestres". A secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, falando na apresentação da iniciativa, referiu que "a valorização começa com os atores locais e com os autarcas que têm um papel muto importante nestes territórios".

Esta aventura de todo-o-terreno turístico e lazer está dividida em duas datas (julho e agosto), tem o selo "Clean & Safe" lazer, e ambos os passeios têm a duração de dois dias, com limite de 18 pessoas por passeio.

Neste retomar de atividade o clube escolheu o tema das gravuras do Côa para proporcionar dois dias de descoberta, com um programa que parte do Longroiva Hotel & Termal SPA e contempla os trilhos todo terreno, a visita à Adega e Quinta Vale d'Aldeia, e chegada à Canada do Inferno.

Os participantes farão, depois, um percurso em caiaque, pelo rio Côa até ao núcleo de arte rupestre do Farise, e com observação da mais recente gravura encontrada, em abril, que se estima ser a maior do mundo dentro do seu género ao ar livre.

Valorizar recursos

A apresentação do projeto decorreu no Museu do Côa e a governante realçou que "o que temos aqui com o Escape Livre configura os quatro eixos centrais do Programa de Valorização do Interior, que começa precisamente com a valorização dos recursos endógenos".

Bruno Navarro, presidente da Fundação Côa Parque, considerou que o "projeto está alinhado com a nossa estratégia para o território. Os nossos recursos endógenos são divulgados a partir desse projeto que desenvolvemos em parceria com o Clube Escape Livre e acho que está condenado ao sucesso, porque junta duas instituições, a Fundação Côa Parque com uma dimensão nacional e internacional, e o Escape Livre, com um histórico de colaboração e presença no território verdadeiramente notável e que nos dá todas as garantias que será um evento de altíssimo nível, e é isso que queremos oferecer aos nossos visitantes".

Regresso à normalidade

Para Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, "depois destes meses de confinamento, uma vez encontrada a abertura legal que permite o regresso a alguma normalidade, as pessoas merecem voltar a sentir a sensação de liberdade e anseiam desfrutar de algumas alegrias e prazeres da vida, e este evento permite fazê-lo com as atuais medidas de segurança sanitária".

"Na ótica da economia, é urgente voltar a apostar na divulgação da região, a dinamizar o turismo e reativar o mercado. Por isso, o Clube Escape Livre quer continuar a apostar no que melhor sabe fazer que é a organização de eventos que conduzam os aventureiros a estas experiências magníficas, com a garantia que são cumpridas todas as normas exigidas pelas autoridades, e também pelo selo Clean & Safe, recebido recentemente do Turismo de Portugal", referiu Luís Celínio.

Os passeios decorrem nos dias entre os dias 20 e 23 e 24 e 25 do próximo mês e nos dias 8/9, 10/11 e 12/13 de agosto. As inscrições são feitas através do email escapelivre@escapelivre.com, e consideradas por ordem de chegada. O preço por pessoa, em julho, é de 158 euros e de 165 euros em agosto, incluindo alojamento, refeições e visitas.