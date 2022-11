Sindicato recua: "Estabelecer relação entre greve e morte de idoso de Foz Côa é excessivo"

Rui Lázaro, do Sindicato dos Técnicos de Emergência pré-hospitalar, diz que não tem dados para dizer que houve atraso no socorro.

Confrontado com a reação da família do idoso de 74 anos de Foz Côa, que desmentiu qualquer relação entre a morte de Fernando Urbano e a falta de suporte avançado de vida por causa da greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar ao trabalho extraordinário, o dirigente sindical ajustou posições e aproveitou para dizer que foi mal interpretado. "É muito cedo e precoce para o provar e relacionar o falecimento diretamente com a greve é profundamente excessivo", referiu Rui Lázaro. "Não temos dados que nos permitam falar em atraso no socorro, mas pelos dados que temos, a vítima que teve um problema gravíssimo, de prioridade máxima, devia ter tido uma resposta mais diferenciada da emergência médica e não teve efetivamente", defende.

Morte natural