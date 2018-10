Mais uma morte em acidente com trator

Ontem às 23:22 Facebook

Um homem morreu esta quinta-feira devido ao capotamento de um trator agrícola em Vila Nova de Foz Côa.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o acidente ocorreu pelas 19.23 horas, na aldeia de Mós do Douro, freguesia de Cedovim, no concelho de Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda.

"Tratou-se do capotamento de um trator agrícola, num caminho rural, e provocou a morte de um homem com cerca de 65 anos", disse a mesma fonte.

As causas do acidente estão a ser investigadas por elementos do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.

Estiveram no local do acidente 21 elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Foz Côa e da GNR, apoiados por sete viaturas, e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).