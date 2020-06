Maior gravura do Mundo está no Côa

Eduardo Pinto Hoje às 13:50 Facebook

Tem quatro metros, foi feita há mais de 23 mil anos pelos artistas do Paleolítico e representa um auroque. Só é comparável à que existe numa gruta em França.

É com orgulho que o presidente da Fundação Côa Parque, Bruno Navarro, fala da "nova grande descoberta" da equipa de arqueologia: "a maior figura de auroque (bovino selvagem) gravada em rocha ao ar livre do Mundo". Fica no sítio do Fariseu, junto ao rio Côa, mas a fragmentação do bloco de xisto fez com que só se vislumbrem alguns traços e sem a ajuda de um especialista resulta muito difícil imaginá-la inteira.

De frente para a rocha, Bruno Navarro esforça-se por mostrar o risco que daria seguimento ao focinho do auroque se a pedra onde foi picotado, há mais de 23 mil anos, ainda lá estivesse. Há uma outra linha cuja continuidade sugere o lombo e ainda uma perna. O que um leigo mal imagina, viu com clareza a equipa de arqueologia liderada por Thierry Aubry, responsável técnico-científico da fundação. São quase quatro metros de um animal que se presume ser um antepassado extinto boi selvagem, representação muito comum no Parque Arqueológico do Vale do Côa.