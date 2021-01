Morreu o presidente da Fundação gestora das gravuras rupestres do Côa

Madalena Ferreira Hoje às 02:19 Facebook

Bruno Navarro morreu este sábado em Lisboa, vítima de AVC. Era presidente da Fundação Côa Parque desde 2017.

Licenciado e mestre em história, Bruno Navarro liderou a instituição que mais tem dado visibilidade ao património paleolítico do Vale do Côa. Foi ativista do movimento "As gravuras não sabem nadar" que, em 1994, a partir da escola secundária de Foz-Côa, se opôs à construção da barragem da EDP.

A obra deixaria submersas as rochas com inscrições classificadas pela UNESCO em 1998 como património da humanidade.

Em julho do ano passado, Bruno Navarro promoveu uma homenagem ao antigo primeiro-ministro e atual secretário-geral da ONU António Guterres por ter sido o político que em 1995 suspendeu as obras da barragem, a favor da salvaguarda do património rupestre, considerado o maior santuário do paleolítico ao ar livre do mundo.