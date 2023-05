Várias inundações em Foz Côa devido a chuva intensa

Uma trovoada provocou, esta terça-feira, várias inundações nas zonas mais baixas da cidade de Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda, onde a água entrou por garagens, caves e estabelecimentos comerciais destruindo ou danificando o recheio. Foi ainda adiado um funeral por não haver condições que permitissem a sua realização dada a intensidade da chuva e as dificuldades de circulação nas ruas.

Uma fonte adiantou que o asfalto da rua do Bairro do Olmo ficou destruído, quintais, garagens e caves inundadas, bem como um supermercado e uma discoteca, cujo recheio se estragou.

Segundo a fonte, os danos são graves e prevê-se que os prejuízos materiais sejam consideráveis, na sequência de uma trovoada que se abateu sobre Foz Côa durante esta tarde, entre as 16h00 e as 17h00, com uma queda intensa de água.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Foz Côa Rui Ramalho adiantou ao Jornal de Notícias que as inundações "deram cuidados especiais, porque a água era muita e as caixas de drenagem não lhe davam vazão, devido à sujidade que se acumulou".

O responsável da corporação disse ainda que nesta altura ainda procedem à extração de água das caves e garagens, e que os prejuízos são materiais em propriedade privada e não há vítimas. "Foi uma situação geral na cidade, mas pior nas zonas baixas, onde se registaram as inundações. Esporadicamente temos problemas destes em Foz Côa, mas desta vez foi pior porque choveu muito e com a sujidade das valetas, a água não escoou provocando inundações", acrescentou Rui Ramalho.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil, foram registadas ocorrências pela 16h15 e pelas 16h45, e enviados para os locais duas equipas com um total de cinco operacionais e duas viaturas.

Os proprietários lesados ainda não têm uma estimativa dos prejuízos, pois continuam a tentar resolver os problemas

Apesar das várias tentativas para chegar à fala com o presidente da Câmara de Foz Côa, João Paulo Sousa, o autarca não atendeu.