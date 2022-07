Vídeo feito por criança pode ser decisivo para a investigação à queda de avião

O vídeo feito por uma criança que se encontrava perto do local onde o avião de combate a incêndios se despenhou, na sexta-feira, em Vila Nova de Foz Côa, pode ser decisivo para apurar as causas do acidente que matou o comandante-piloto André Rafael Serra.

A criança estava com a família no Museu do Côa quando se interessou pelo corrupio dos três aviões anfíbios Fire Boss que combatiam o incêndio em Urros, Torre de Moncorvo. Os aviões abasteciam junto ao Rio Douro, em Vila Nova de Foz Côa, e o cenário com vista privilegiada a partir do Museu do Côa foi filmado pela criança.

O vídeo feito pelo menino já foi entregue às autoridades e está a ser analisado pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF). O vídeo é, até agora, o único registo de imagens da queda do avião pilotado por André Rafael Serra.