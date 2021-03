Alcobaça: adolescente identificado por furto em residência

Hoje às 17:55 Facebook

Um menor, com 15 anos de idade, foi identificado pela GNR no âmbito de uma investigação por furto em residência.

No decurso das diligências, na zona de Alcobaça, foram constituídos arguidos dois adultos, um homem e uma mulher, de 39 e 32 anos, respetivamente.

Os militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Caldas da Rainha do Comando Territorial de Leiria da GNR deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária relacionado com a investigação de um furto em residência ocorrido em 10 de Novembro de 2020.

