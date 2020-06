Alcobaça tem novo festival para apoiar artistas do concelho

Hoje às 17:13 Facebook

Como forma de apoiar os artistas do concelho, o Município de Alcobaça acaba de anunciar o festival cultural multidisciplinar "Novo Palco", que vai decorrer de 9 de outubro deste ano a 9 de janeiro de 2021, próximo ano.

"Uma das áreas mais prejudicadas pela pandemia do novo coronavírus - covid-19 - foi a cultura, um enorme setor que engloba artistas, autores, compositores, técnicos de som, palco e multimédia, entre muitas outras profissões", começa por contextualizar o Município de Alcobaça.

A autarquia prossegue: "No sentido de apoiar os agentes culturais locais, a Câmara Municipal de Alcobaça promove o novo festival cultural multidisciplinar «Novo Palco», que pretende apoiar os diversos agentes culturais do concelho de Alcobaça, a ter lugar no Cine-Teatro de Alcobaça e no Centro Cultural Gonçalves Sapinho, de 9 de outubro de 2020 a 9 de janeiro de 2021".

