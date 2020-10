Alcobaça: toxicodependente detido por maus-tratos à própria mãe

Hoje às 16:19 Facebook

O Comando Territorial de Leiria da GNR, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, no sábado, dia 24 de outubro, deteve um homem de 47 anos, pelo crime de violência doméstica, em Pataias, no concelho de Alcobaça, Leiria.

A ação, que decorreu no sábado, surgiu na sequência de diligências de investigação que decorriam há cerca de duas semanas.

"Apurou-se que o suspeito havia infligido reiteradamente maus-tratos verbais, psicológicos, físicos e ameaças de morte à sua mãe, uma idosa de 74 anos", informa a força de segurança, em comunicado.

