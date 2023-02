Camas de cuidados paliativos vazias em Alcobaça por falta de pessoal

Maria Anabela Silva Hoje às 19:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Unidade do hospital de Alcobaça, única existente no distrito de Leiria, só tem dois terços das camas a funcionar.

Das 12 camas da unidade de cuidados paliativos do Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira, as únicas existentes no distrito de Leiria, quatro não estão a ser utilizadas devido à falta de profissionais que garantam o internamento. O problema arrasta-se desde a abertura da unidade, há cerca de dois anos, apesar dos vários pedidos feitos pela administração do Centro Hospitalar de Leiria (CHL) para o reforço da equipa.

A situação, denunciada pelos deputados do PSD eleitos pelo distrito numa pergunta entregue na Assembleia da República, é confirmada pelo Conselho de Administração do CHL. A instituição explica ao JN que, apesar de a unidade ter uma lotação para 12 camas, a opção foi a de abrir com oito, "de modo a poder prestar estes cuidados diferenciados, únicos na região".