Ciclista morre após colisão com carro em Alcobaça

Um homem aparentando ter cerca de 60 anos morreu, esta terça-feira, na sequência de uma colisão entre a bicicleta em que seguia e um automóvel, em Alfeizerão, concelho de Alcobaça.

A vítima, estrangeira, residia numa localidade próxima, adiantou ao JN fonte dos Bombeiros Voluntários de São Martinho do Porto, que acorreram ao acidente. O óbito foi declarado no local pelo INEM, acrescentou.

O condutor do carro sofreu ferimentos ligeiros e foi apenas assistido no local.

O alerta para o acidente foi dado às 14.06 horas e, no local, estiveram 15 elementos, apoiados por seis viaturas, daquela corporação, do INEM e da GNR, precisou, por sua vez, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.