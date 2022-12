Colisão entre carro e mota faz um morto em Alcobaça

Inês Malhado Ontem às 22:54 Facebook

Um homem de 58 anos morreu, ao final da tarde desta segunda-feira, numa colisão entre um carro e um motociclo, na aldeia de Casal da Areia, em Alcobaça, no concelho de Leiria.

O alerta para o acidente foi dado pelas 19 horas, adiantou, ao JN, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

O acidente resultou ainda num ferido leve, transportado para o Hospital de Bernardino Lopes de Oliveira, em Alcobaça.

Estiveram no local nove dos Bombeiros Voluntários de Alcobaça, dois agentes da GNR e dois operacionais do INEM. No total, o socorro foi prestado por 13 operacionais, apoiados por cinco veículos.