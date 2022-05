Colisão na Benedita faz três feridos e corta IC2

JN/Agências Hoje às 16:01 Facebook

Uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros causou esta quarta-feira três feridos, um deles grave, e cortou o Itinerário Complementar (IC) 2, no sentido norte-sul, na Benedita, no concelho de Alcobaça.

O comandante dos bombeiros da Benedita, António Paulo, disse à agência Lusa que um dos feridos foi de início considerado ligeiro, mas uma avaliação após o seu desencarceramento e a existência de vários traumatismos classificou-o como grave.

O acidente provocou mais dois feridos, um ligeiro e outro assistido no local.

Os dois feridos foram transportados para a urgência de Caldas da Rainha do Centro Hospitalar do Oeste.

A colisão, ocorrida pelas 13:15, obrigou ao corte do IC2 no sentido norte-sul, mas a via já foi reaberta, disse a mesma fonte, tendo estado no local 16 operacionais e seis viaturas, das quais três ambulâncias de socorro e um veículo de desencarceramento, das corporações da Benedita e de Alcobaça, no distrito de Leiria.