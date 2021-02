Conselho dos Monumentos e Sítios valida intervenção no Mosteiro de Alcobaça

Alexandra Barata Hoje às 18:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A Comissão Nacional Portuguesa do Conselho Internacional dos Monumentos e dos Sítios (ICOMOS) emitiu, na segunda-feira, um parecer sobre a intervenção em curso numa das escadarias do Mosteiro de Alcobaça, que tem sido alvo de polémica por estar a ser utilizada argamassa na recuperação dos degraus. O ICOMOS garante que os procedimentos seguidos estão corretos.

"O ICOMOS Portugal entende que não se trata de um "atentado ao património", mas sim de proteger e garantir a materialidade dos degraus originais, construindo, de forma reversível, camadas de desgaste e de proteção que permitam o acesso ao monumento em condições mínimas de segurança", conclui a presidente do ICOMOS Portugal, Soraya Genin, no parecer, a que o JN teve acesso através da Direção-Geral do Património Cultural.

Face às denúncias recebidas, técnicos do ICOMOS Portugal deslocaram-se ao local para analisar a obra em curso. Além disso, recolheram informação detalhada sobre a intervenção, junto dos autores do projeto, incluindo os critérios, método, materiais e modo de execução.

"O trabalho na escadaria tem como objetivo a proteção do material pétreo original, que se encontra em avançado estado de degradação, com enorme deformação dos degraus, devido a problemas intrínsecos do próprio material exposto às intempéries", explica o documento.

A presidente do ICOMOS Portugal assegura que esta intervenção irá proteger os degraus originais e evitar a sua progressiva degradação, já que o acesso ao Mosteiro voltará a ser feito pela escadaria nordeste, através da antiga Portaria Monástica, onde irá funcionar a bilheteira e receção. "Ao criar um acesso contínuo de ambos os lados da escadaria é possível a utentes destros e canhotos subirem e descerem as escadas em segurança, apoiando-se num corrimão, a fixar nas juntas das cantarias", garante.