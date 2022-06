Continuam as buscas por jovem desaparecido em praia de Alcobaça

Maria Anabela Silva Hoje às 18:05 Facebook

A Polícia Marítima prossegue as buscas para tentar localizar o jovem de 23 anos que, segunda-feira à tarde, desapareceu depois de entrar no mar na praia de Paredes de Vitória, no concelho de Alcobaça.

Natural de Cartaxo, Rafael António é aluno do curso Técnico Superior Profissional em Venda e Negociação Comercial da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Leiria. Na segunda-feira, encontrava-se na praia com seis colegas e terá sido apanhado por um agueiro ao entrar no mar.

Neste momento, estão envolvidas nas buscas duas viaturas Amarok do Projeto Sea Watch, com mais dois elementos apeados do projeto Praia Segura, assim como uma lancha da estação salva-vidas da Nazaré.

Entretanto, a Corveta João Roby, da Marinha Portuguesa, "prosseguiu missão", deixando de estar afeta às buscas, informa o capitão do porto e comandante local da Polícia Marítima da Nazaré, José Zeferino Henriques.

Também o helicóptero da Força Aérea Portuguesa, sediado em Ovar, regressou à base, após três ações de patrulhamento, duas ontem e uma esta manhã.

A Polícia Marítima mobilizou ainda técnicos do seu gabinete de psicologia, que estão acompanhar a família do jovem.

Ao que o JN apurou, também o Instituto Politécnico de Leiria, instituição onde o jovem é aluno, disponibilizou apoio psicológico aos colegas do estudante.

A época balnear na praia de Paredes da Vitória só começa no próximo sábado, dia 18, pelo que, neste momento, não tem nadadores-salvadores.