Finalistas de Alcobaça estão a regressar após morte trágica de colega

Os cerca de 60 alunos da Escola Secundária D. Inês de Castro, em Alcobaça, que estavam em viagem de finalistas em Valência, Espanha, iniciaram a viagem de regresso para Portugal à 1 hora da manhã desta quarta-feira, revelou a vereadora da autarquia, Inês Silva.

O regresso foi antecipado após a morte do colega Xavier Rodrigues, filho do presidente da Câmara de Alcobaça, na madrugada de terça-feira. Inês Silva explicou ainda ao JN que os pormenores relativos às cerimónias fúnebres do jovem de 18 anos só serão conhecidos ao final da tarde desta quarta-feira.

Xavier Rodrigues morreu no Hotel Grand Duque, em Marina D"Or, Valência, alegadamente por se ter sentido mal quando constatou que o seu quarto tinha sido assaltado. Embora só a autópsia consiga determinar com exatidão a causa da morte do jovem, o JN apurou que Xavier Rodrigues tinha um problema oncológico há alguns anos, apesar de o seu estado clínico atual estar estável.

Apoio psicológico

No momento em que se terá sentido mal, o jovem estava acompanhado pelo irmão gémeo e por outros colegas, com quem partilhava o quarto do hotel na estância balnear. Face às circunstâncias, os estudantes finalistas anteciparam o regresso a Portugal, um dia mais cedo, acompanhados por três psicólogos do Município e por um professor de Química do 12º ano, para prestarem assistência aos jovens.

"Os alunos estão obviamente em estado de choque, porque é uma situação muito difícil", disse ao JN Margarida Lourenço, presidente do Agrupamento de Escola de Cister, que manifestou ontem apreensão com o estado emocional dos jovens da Secundária D. Inês de Castro.

Para tentar minimizar o impacto negativo da perda do colega, Margarida Lourenço explicou que os alunos serão apoiados pelos quatro psicólogos do agrupamento, onde Xavier Rodrigues estudou desde o pré-escolar até ao 12º ano.

"Vai haver um lugar vago na sala, mas que está muito presente", observou a presidente do Agrupamento de Escola de Cister. "O Xavier era um jovem maravilhoso e inspirador. Será recordado pelo seu sorriso."

A frequentar o 12º ano de Ciências e Tecnologias na Escola Secundária D. Inês de Castro, Xavier era aluno de quadro de excelência. Da mesma turma que o irmão gémeo, tinha ainda um irmão mais velho. A mãe é professora e o pai é o presidente da Câmara de Alcobaça, Hermínio Rodrigues.