Funcionária de lar em Alcobaça infetada e idosa de 86 anos está internada

Uma funcionária do Lar de Nossa Senhora da Conceição, em Turquel, concelho de Alcobaça, testou esta quarta-feira positivo ao novo coronavírus, aumentando para dois os casos confirmados na instituição, depois de uma idosa de 86 anos ter sido internada.

A funcionária, que se encontra "em casa a fazer tratamento", foi esta quarta-feira o único caso confirmado no lar, onde "outras quatro trabalhadoras tiveram testes negativos" e outras nove "aguardam resultados", disse à agência Lusa Luís Santos, sócio-gerente do Lar de Nossa Senhora da Conceição.

O lar, que tem a residir, em permanência, 36 utentes, viu confirmado o primeiro caso de infeção de Covid-19 na segunda-feira à noite, uma idosa de 86 anos que está internada no Hospital de Santo André, em Leiria.

Além dos testes já efetuados às funcionárias, o lar começará na quinta-feira a fazer testes aos idosos, "com recurso a um enfermeiro do setor privado que irá às instalações fazer as recolhas" que serão posteriormente enviadas para um laboratório.

"No total faltam apenas ser atribuídas sete credenciais para testar a totalidade dos idosos", acrescentou Luís Santos, que aguarda os resultados para articular com as autoridades de saúde as próximas medidas a implementar.

De acordo com o último boletim epidemiológico da região Oeste, divulgado pela OesteCim, até às 19 horas de terça-feira havia no concelho de Alcobaça cinco casos confirmados.