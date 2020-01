Homem encontrado morto na berma da estrada em Alcobaça

Francisco Pedro Hoje às 16:59 Facebook

Um homem com cerca de 50 anos foi encontrado morto, esta terça-feira, ao início da tarde, na berma de uma estrada, em Vale de Maceira, no concelho de Alcobaça.

A vítima não apresentava marcas exteriores de atropelamento ou agressão, mas todas as hipóteses para as causas da morte estão ainda em aberto. O caso foi passado à Polícia Judiciária de Leiria.

Segundo apurou o JN, junto de fonte policial, o alerta para a presença do corpo na via pública foi dado por volta das 14 horas, por um popular. O homem vivia sozinho, nas proximidades do local onde foi encontrado o corpo, e não era visto pelos vizinhos há alguns dias.

Chamada a tomar conta da ocorrência, a GNR não encontrou marcas visíveis para as causas da morte, pelo que achou por bem criar um perímetro de segurança e alertar a PJ, que enviou uma equipa de investigadores para recolha de prova.