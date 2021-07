Hospital de Alcobaça suspende visitas

Alexandra Barata Hoje às 16:48 Facebook

O Hospital Bernardino Lopes de Oliveira, em Alcobaça, suspendeu, esta quinta-feira, a entrada de acompanhantes, cuidadores e visitantes, com o objetivo de conter o risco de propagação da pandemia aos utentes e aos profissionais.

A medida "temporária" é justificada pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria (CHL), a que a unidade de saúde de Alcobaça pertence, com o "crescimento epidémico da covid-19 que se tem vindo a verificar na região de Alcobaça".

Pelo que o JN conseguiu apurar, o Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos do CHL deliberou, ontem, suspender as visitas "como medida de precaução", devido ao aumento de número de casos também na Nazaré, apesar de não existirem profissionais de saúde infetados.

Na próxima semana, a situação será reavaliada.