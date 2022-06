Idoso ferido com gravidade ao usar motoenxada em Alcobaça

Um homem, de 74 anos, sofreu ferimentos graves ao usar, esta sexta-feira, uma motoenxada num terreno particular na Benedita, concelho de Alcobaça.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários locais, que acorreram ao local, o idoso foi atingido nas próprias pernas pela máquina agrícola, tendo sido transferido para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O transporte foi realizado pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) das Caldas da Rainha.

O acidente aconteceu pelas 19.50 horas num terreno perto da residência da vítima, no Bairro da Figueira, na Benedita.

Além dos Bombeiros Voluntários da Benedita e do INEM, esteve ainda no local a GNR, precisou, ao JN, fonte do Comando Distrital das Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

As circunstâncias do acidente vão agora ser investigadas.