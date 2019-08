Apanhado a descarregar efluentes para linha de água em Alcobaça

Francisco Pedro Hoje às 16:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O proprietário de uma suinicultura, instalada em Turquel, no concelho de Alcobaça, foi identificado pela GNR da Benedita, por suspeita de autoria de uma descarga de efluentes pecuários num terreno agrícola e numa linha de água.

O empresário arrisca uma multa que pode chegar aos 144 mil euros.

De acordo com informações veiculadas pelo Comando Territorial de Leiria da GNR, esta sexta-feira, o caso foi detetado no dia 8, no decorrer de uma ação de patrulhamento.

Os militares encontraram um trator agrícola com uma cisterna a descarregar resíduos de pecuária para um terreno, que por sua vez escorria para uma linha de água, afluente do Rio Seco.

Na sequência das diligências posteriores, além de identificada a suinicultura responsável pela descarga, os elementos da GNR apuraram ainda que a cisterna já tinha efetuado mais duas descargas poluentes, num total de cerca de 36 mil litros.