Derrocadas na praia de Água de Madeiros assustam moradores

As derrocadas nas arribas da praia de Água de Madeiras estão a deixar preocupados os moradores e os autarcas locais, que aguardam, impotentes, pela intervenção da Agência Portuguesa do Ambiente. No passado domingo, a arriba abateu sobre o areal e, afirmam os populares, foi uma sorte não ter atingido ninguém.

"Passei o domingo lá em baixo a pescar com amigos. Ao fim do dia, a arriba abateu", conta Carlos Amorim ao JORNAL DE LEIRIA, realçando que "só não morre ali gente por sorte".

