Idosa encontrada morta em casa em Alcobaça

Uma mulher de 74 anos foi, esta quarta-feira à noite, encontrada morta em casa, em Alcobaça.

O corpo da idosa, que terá morrido de causas naturais, foi descoberto pelas 20 horas pelos Bombeiros Voluntários de Alcobaça, adiantou ao JN fonte desta corporação.

As autoridades foram chamadas à habitação depois de os vizinhos não terem visto a vítima durante todo o dia de hoje, acrescentou.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, estiveram no local oito operacionais, apoiados por três viaturas, dos bombeiros e da PSP.