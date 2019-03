Inês Banha Ontem às 22:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 61 anos morreu, este sábado à noite, quando o trator com que estava a lavrar a terra, em Aljubarrota, concelho de Alcobaça, se virou e tombou sobre si, adiantou ao JN fonte da GNR.

O alerta foi dado às 20.38 horas e, no local, estiveram ainda, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, elementos dos Bombeiros Voluntários de Alcobaça e do INEM, num total de seis viaturas e 14 operacionais.