Um morto em despiste seguido de capotamento em Alcobaça

Ontem às 20:04 Facebook

Twitter

Um morto e um ferido grave foi o resultado de um despiste, seguido de capotamento, esta quinta-feira, em Alcobaça, distrito de Leiria.

Segundo explicou à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários deste concelho, Leandro Domingos, o despiste de uma viatura ligeira, provocou o "capotamento do veículo junto a uma habitação".

"Quando os bombeiros chegaram, encontraram duas vítimas encarceradas no interior do veículo. Uma delas estava em paragem cardiorrespiratória. O médico da VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação]) viria a declarar o óbito no local", adiantou Leandro Domingos.

A outra vítima deste acidente, uma mulher, foi transportada para o Hospital de Santo André, em Leiria, "com ferimentos graves".

O comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria disse à Lusa que o acidente ocorreu pelas 17.01 horas, em Bacharela, no concelho de Alcobaça.

A vítima mortal foi um homem de 86 anos, referiu ainda o comandante.

No local, estiveram 13 elementos e cinco viaturas dos Bombeiros de Alcobaça, GNR e VMER.