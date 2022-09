Jovem de 23 anos desaparecido no mar em Alcobaça

JN/Agências Hoje às 19:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem de 23 anos está desaparecido no mar na praia do Vale Furado, local não vigiado, no concelho de Alcobaça, desde cerca das 16:40, estando a ser feitas buscas para o encontrar.

Em comunicado enviado à Lusa, a entidade refere que o alerta para o desaparecimento do jovem, de nacionalidade ucraniana, naquela praia do distrito de Leiria, foi dado pelas 16:42.

"Foram de imediato iniciadas buscas no local por parte de elementos do comando local da Polícia Marítima e da Estação Salva-vidas da Nazaré, dos Bombeiros Voluntários de Pataias, bem como elementos da GNR e do Suporte Imediato de Vida (SIV) do INEM. Está previsto juntar-se às buscas uma aeronave da Força Aérea Portuguesa", explica a AMN.

PUB

Segundo o texto, "o jovem encontrava-se a banhos, quando alegadamente terá desaparecido no mar".

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares do desaparecido.