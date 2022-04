Jovem que morreu no sul de Espanha é sepultado na quinta-feira

Hoje às 20:46 Facebook

Resultado da autópsia é ainda desconhecido. Alunos de Alcobaça já regressaram de viagem de finalistas e vão continuar a ter apoio psicológico.

Após mais de 13 horas de viagem de autocarro entre Valência e Alcobaça, os 60 alunos da Escola Secundária de D. Inês de Castro, que regressaram um dia mais cedo da viagem de finalistas ao sul de Espanha, reuniram-se, por volta das 16.30 horas desta quarta-feira, com os familiares. O ambiente era de consternação, devido à morte do colega Xavier Rodrigues, filho do presidente da Câmara de Alcobaça, Hermínio Rodrigues. O jovem será sepultado esta quinta-feira, apesar de se desconhecer o resultado da autópsia.

A vice-presidente da Câmara de Alcobaça, Inês Silva, e o presidente da Junta de Freguesia de Pataias, Valter Ribeiro, que se deslocou a Espanha para acompanhar o pai de Xavier, asseguraram ao JN que as conclusões da autópsia ainda não são conhecidas. Contudo, o corpo do rapaz estará na Igreja da Misericórdia de Alcobaça para ser velado, a partir das 10 horas de quinta-feira. Segue-se um cortejo, às 14.30 horas, para a igreja de Pataias, onde decorrerão as cerimónias fúnebres, uma hora mais tarde.