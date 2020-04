Lar de Turquel tem 11 utentes e duas funcionárias com Covid-19

JN/Agências Hoje às 16:53 Facebook

O número de idosos infetados com Covid-19 no Lar de Nossa Senhora da Conceição, em Turquel, concelho de Alcobaça, aumentou para 11, divulgou a administração, após terem sido conhecidos os resultados dos últimos testes aos 37 utentes.

Os últimos resultados dos testes efetuados aos 37 utentes da instituição foram revelados, esta quarta-feira, aumentando para "11 os idosos que testaram positivo", disse à agência Lusa Luís Santos, administrador do Lar de Nossa Senhora da Conceição, em Turquel, no concelho de Alcobaça, no distrito de Leiria.

Os utentes foram testados depois de no dia 31 de março uma idosa de 86 anos, internada no Hospital de Leiria, ter sido o primeiro caso de infeção com Covid-19 confirmado na instituição.

Dos testes realizados aos utentes, há ainda "dois com resultados inconclusivos, que irão ser repetidos", explicou Luís Santos.

Dos idosos com resultados positivos, "cinco são senhoras e quatro são homens", com idades entre os 77 e os 93 anos.

À exceção da idosa internada "em situação estável", os restantes utentes infetados "apresentam sintomas ligeiros" e vão todos ser mantidos na instituição com "boas condições de isolamento", tendo sido já criada "uma ala separada" para os doentes.

De acordo com Luís Santos, foram também realizados testes a todas as funcionárias, médicos, enfermeiros e assistentes sociais que prestam serviço no lar, das quais duas trabalhadoras testaram positivo.

O Lar de Nossa Senhora da Conceição, em Turquel, é o único do concelho de Alcobaça onde foram registados casos positivos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 82 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 260 mil são considerados curados.

Em Portugal, segundo o balanço feito pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 380 mortes, mais 35 do que na véspera (+10,1%), e 13.141 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 699 em relação a terça-feira (+5,6%).

Dos infetados, 1.211 estão internados, 245 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 196 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 de março o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.