Médico do Hospital de Alcobaça infetado com Covid-19

Alexandra Barata Ontem às 22:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Um médico contratado que esteve a trabalhar no Serviço de Urgência Básica (SUB) do Hospital Bernardino Lopes de Oliveira (HABLO), em Alcobaça, está infetado com Covid-19. A informação foi divulgada pelo Centro Hospitalar de Leiria (CHL).

O Centro Hospitalar de Leiria (CHL) "procedeu à listagem e à identificação de todos os profissionais que estiveram em contacto com o médico infetado, que, de imediato, suspenderam funções e se encontram atualmente em isolamento profilático", lê-se em comunicado.

Nesta fase, o CHL e a Autoridade de Saúde de Alcobaça, que integra o Agrupamento de Centros de Saúde do Oeste Norte, estão a "avaliar o nível de risco de infeção de cada um dos profissionais, pelo grau de exposição e contacto com o referido médico, para realização de testes para despiste de Covid-19".

O comunicado refere ainda que também já foram identificados os doentes que estiveram em contacto com o profissional de saúde, que serão submetidos a avaliação do nível de risco pela Autoridade de Saúde local, para despiste de Covid-19 e monitorização da sua situação clínica.

O teste ao médico que deu resultado positivo para Covid-19 foi realizado esta segunda-feira.