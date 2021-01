Queda de 20 metros em pedreira deixa trabalhador em estado grave

Francisco Pedro Hoje às 11:10 Facebook

Um operário de uma pedreira, de 25 anos, foi transportado esta manhã ao hospital em estado considerado grave, depois de ter caído de uma altura de 20 metros, num acidente de trabalho, em Moleanos, no concelho de Alcobaça, informou a GNR de Leiria.

O alerta para o acidente foi dado às 07.58 horas. Por razões desconhecidas, que estão a ser investigadas pelas autoridades, a vítima caiu num fosso da pedreira e teve que ser resgatado pelas equipas de socorro.

Depois de assistido e estabilizado no local por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), o jovem foi transportado para as urgências do Hospital de Leiria.

Estiveram envolvidos nas operações de salvamento 10 operacionais, apoiados por quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Alcobaça, INEM e GNR de Leiria.