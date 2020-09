Sociedade de Porcelanas de Alcobaça recorre a tribunal para tentar viabilização

Hoje às 15:58 Facebook

A Sociedade de Porcelanas de Alcobaça (SPAL) recorreu a tribunal para avançar com um Plano Especial de Revitalização (PER).

Em comunicado que acaba de divulgar, a administração diz que a empresa "encontra-se numa situação de crise empresarial que se viu agravada com a queda abrupta e significativa da economia mundial com a pandemia da covid-19, que veio desvalorizar os negócios e rodear a empresa de grandes incertezas".



Os resultados registados nos últimos anos, em especial no período de 2019 e 2020, deixaram a empresa "numa situação económico-financeira de grande fragilidade e de difícil sustentabilidade, tendo a administração da SPAL de levar a cabo medidas de reestruturação, com vista à sustentabilidade da empresa face à atual conjuntura".

