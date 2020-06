Surfista salvo depois de levar com prancha na cabeça

JN Hoje às 19:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Um surfista foi salvo, na tarde deste domingo, depois de ser atingido na cabeça por uma prancha, enquanto efetuava manobras no mar da Praia de Paredes da Vitória, em Alcobaça.

​O alerta foi dado pelos Bombeiros Voluntários de Pataias, tendo o Capitão do Porto da Nazaré ativado meios da Polícia Marítima e a viatura do projeto "Seawatch", que também efetuou o transporte dos Bombeiros para o local, uma vez que a zona era de difícil acesso motorizado.

A vítima foi assistida por elementos da Polícia Marítima e do Projeto "Seawatch", depois de ter sido retirada da água com auxílio do instrutor.

O jovem, que se encontrava consciente, foi assistido no local e transportado pela viatura Amarok até à ambulância dos Bombeiros Voluntários de Pataias, que o transportou para o Hospital de Alcobaça.