Surto de Covid-19 no Hospital de Alcobaça infeta 23 pessoas

O Centro Hospitalar de Leiria (CHL) detetou, na sexta-feira, a existência de um surto de Covid-19 no Serviço de Medicina Interna do Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira, que atingiu 23 pessoas. A origem do surto está a ser averiguada.

Em comunicado, o CHL refere que, neste momento, há 16 doentes infetados, que irão manter-se internados no Hospital de Alcobaça, e ainda três enfermeiros, três assistentes operacionais e um técnico superior de diagnóstico e terapêutica, que se encontram em isolamento no domicílio.

"O surto está controlado e foram tomadas todas as medidas adequadas, que salvaguardam a saúde e segurança dos profissionais e doentes, e seguidos todos os protocolos estabelecidos", assegura o Centro Hospitalar de Leiria. Garante ainda que está a atuar em articulação com as entidades de saúde pública.

Tendo em conta o agravamento epidemiológico que se reflete na afluência crescente à instituição, o CHL diz que "continua a fazer a melhor gestão possível de todos os recursos humanos e materiais".

O comunicado deixa ainda o apelo para que os utentes com sintomas da área respiratória contactem a Linha Saúde24 e se dirijam à ADR-C (Área Dedicada para Doentes Respiratórios), que funciona no Estádio Municipal de Leiria, antes de irem à urgência.

"É muito importante travar o contágio, pelo que é fundamental os cidadãos ficarem em casa sempre que for possível e, se não for, cumprirem escrupulosamente as regras de distanciamento social, uso de máscara e etiqueta respiratória", sublinha.