Surto em lar de Alcobaça aumenta para 81 infetados

JN/Agências Hoje às 17:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O número de infetados no surto de covid-19 no Lar de Évora da Santa Casa da Misericórdia de Alcobaça, no distrito de Leiria, subiu de 31 para 81.

O delegado de saúde Jorge Nunes disse, este domingo, à agência Lusa que, das 81 pessoas infetadas, 57 são utentes e 24 são funcionários.

O surto foi detetado no dia 31 de dezembro, e levou à testagem dos 68 utentes (34 residentes no lar de idosos e outros 34 alojados numa residência para adultos com deficiência) e 50 funcionários do lar, integrado na Santa Casa da Misericórdia de Alcobaça.

Num outro lar da Santa Casa da Misericórdia de Alcobaça, na localidade de Vimeiro, estão infetadas 26 pessoas, adiantou.

Desde o início da pandemia, Alcobaça contabiliza 1.387 casos confirmados, dos quais 548 estão ativos. Já 818 pessoas recuperaram e 21 morreram, informou hoje o presidente da câmara, Paulo Inácio, através da sua página na rede social Facebook.