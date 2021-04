Um ferido grave em acidente de trabalho em Alcobaça

Inês Banha Ontem às 23:28 Facebook

Um homem ficou ferido com gravidade, ao final da tarde desta segunda-feira, ao manusear uma máquina, em contexto laboral, na localidade de Cruz de Oliveira, freguesia da Benedita, concelho de Alcobaça.

A vítima foi transferida para o Hospital de Leiria, adiantou ao JN fonte da GNR.

O alerta foi dado às 17.49 horas e no local estiveram oito elementos, apoiados por quatro viaturas, daquela força de segurança, dos Bombeiros Voluntários da Benedita e do INEM, concluiu fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.