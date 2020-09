Uma hora a escavar na praia de São Martinho do Porto para encontrar um saco de areia

Carlos Rui Abreu Hoje às 14:12 Facebook

Cerca das 10 horas da manhã, a habitual tranquilidade da praia da baía de São Martinho do Porto, Alcobaça, foi interrompida pela presença de uma patrulha da Polícia Marítima com seis homens.

Depois de uma breve inspeção a uma parte específica da praia, chegaram ao local quatro bombeiros da corporação de São Martinho do Porto. A estes juntou-se mais um nadador-salvador.

Todos munidos de pás, delimitaram uma área no areal, perto da água, e começaram a escavar. Segundo o JN apurou junto de um elemento da Capitania da Nazaré, a busca tinha sido encetada após uma denúncia de uma veraneante que, ao final do dia anterior, disse ter visto um saco de grandes dimensões enterrado na areia.

Depois de praticamente uma hora de escavação, lá foi encontrado o saco. Um simples saco, feito com uma espécie de serapilheira, cheio de areia. "São sacos usados num rio aqui perto por populares para irem controlando as margens e deve ter sido trazido pelo mar. Neste tipo de denúncias tínhamos mesmo de escavar porque não sabíamos o que poderia estar no saco", explicou a mesma fonte.

Durante uma hora a incerteza sobre o que sairia do buraco e se o saco era ou não encontrado concentrou o esforço destes operacionais da Proteção Civil e a atenção dos veraneantes que tiveram uma manhã de praia... diferente.