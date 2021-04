Vinte pessoas em isolamento após quatro casos de covid-19 na Câmara de Alcobaça

Alexandra Barata Hoje às 20:55 Facebook

Quatro funcionários da Câmara de Alcobaça estão infetados com covid-19, confirmou ao JN o presidente do Município, Paulo Inácio. Esta situação levou a delegada de saúde a colocar em isolamento profilático 20 pessoas, o que vai afetar o funcionamento dos serviços.

O autarca revela que os funcionários em causa são dos departamentos de Ambiente, Jurídico e de Obras Particulares, e terão ficado infetados após terem almoçado juntos na sexta-feira: "É a nossa principal suspeita", assume o autarca.

"Fizemos uma testagem e detetámos uma funcionária do Ambiente infetada", explica Paulo Inácio. Como essa pessoa fez parte do júri de um concurso de jardinagem, também foram testados os outros elementos e apuraram que havia mais três casos positivos, embora apenas com "sintomas ligeiros".

Depois de identificarem os colegas com quem os quatro funcionários estiveram, a delegada de saúde mandou para casa mais 20 pessoas. "Isto causa algum transtorno nos serviços, que funcionam por agendamento", admite o autarca. "Grande parte dos trabalhadores estava em teletrabalho."

Até ao momento, Paulo Inácio diz que foram testados 140 funcionários. Os restantes serão nos próximos dias. Quanto ao Executivo, falta apenas fazer o teste a uma vereadora. Os restantes elementos deram todos negativo.