Idosa morre carbonizada em interior de anexo em Leiria

Uma mulher de 76 anos morreu, na tarde deste sábado, alegadamente vítima de um incêndio num anexo de uma habitação em Besteiros, concelho de Alvaiázere. O alerta foi dado por um popular, tendo os bombeiros encontrado o corpo já carbonizado.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria contou ao JN que o alerta foi dado pelas 14.54 horas deste sábado por um vizinho, que adiantou logo a possibilidade da existência de uma vítima no interior do anexo.

"À nossa chegada, isso veio a confirmar-se", precisou aquela fonte, acrescentando que os bombeiros conseguiram apagar rapidamente as chamas.

Confirmado o óbito, a GNR esteve no local a tomar conta da ocorrência.

Além dos militares, estiveram envolvidos nas operações de socorro, elementos dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere e de Ourém, num total de 15 operacionais, apoiados por cinco veículos.