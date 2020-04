Lar de Alvaiázere tem 25 utentes e 9 trabalhadores infetados

Hoje às 16:25 Facebook

Um lar em Alvaiázere, no distrito de Leiria, tem 25 dos 27 utentes infetados com o novo coronavírus, assim como nove colaboradores, revela o município na sua página oficial, ao informar que foi ativado o Plano Municipal de Emergência.

"Dos 44 testes efetuados a utentes e colaboradores da instituição, determinou-se a infeção de 25 idosos (registando-se que apenas dois apresentaram testes negativos), e de nove colaboradores, de um total de 17", informa a mesma nota, ao revelar que os resultados dos testes, efetuados na sexta-feira, foram conhecidos esta quarta-feira.

O Município de Alvaiázere acrescenta que procedeu à ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, "depois da deteção de uma infeção generalizada no lar Solar Dona Maria, no lugar de Carvalhal, freguesia de Maçãs de Dona Maria, diagnosticada após os resultados dos testes promovidos pela autarquia e cujos resultados foram remetidos para as autoridades de saúde".

