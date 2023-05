Autopsiados corpos de três vítimas de colisão entre mota e carro em Ansião

Os corpos de Sérgio Louro, de Cristina Ferrete e de Augusto Conceição, vítimas de uma colisão em ​​​​​​​Ansião, ocorrido às 19.30 horas de domingo, foram transportados para o Instituto de Medicina Legal de Tomar para serem autopsiados, revelou ao JN José Antunes, comandante dos Bombeiros Voluntários de Ansião (BVA).

As três vítimas, residentes em Ansião, morreram na sequência de uma colisão entre um ciclomotor de alta cilindrada, dirigido por Sérgio Louro, e uma viatura ligeira, conduzida por Augusto Conceição, onde seguiam duas estudantes, de 19 e 21 anos, que ficaram com ferimentos leves.

"As duas jovens foram transferidas para os Hospitais da Universidade de Coimbra, com escoriações e contusões, mas nada que inspire cuidado", garante José Antunes. Além disso, explica que a preocupação era receberam apoio psicológico, face à gravidade do acidente, que causou a morte ao pai de uma delas, após o ciclomotor embater sobre o lado do condutor.

Augusto Conceição, de 58 anos, trabalhava numa empresa de construções de Ansião e ia levar a filha e uma amiga a Coimbra, onde estudam na universidade. Já Sérgio Louro, de 38 anos, era militar do posto da GNR local, divorciado e tinha dois filhos pequenos. Seguia com ela na mota a namorada, Cristina Ferrete, com cerca de 40 anos, cravadora de joalheria e relojoaria, que deixa um filho.

Após a colisão, Cristina Ferrete foi projetada a cerca de 100 metros de distância. "Pelo cenário que encontrámos, tudo indica que terá sido excesso velocidade do motociclo. O embate foi muito violento", acredita o comandante dos BVA. "Antes do local do acidente há uma reta muito longa, seguida de uma curva ligeira. Possivelmente, houve um descontrolo da parte do condutor."

Depois da colisão, a mota incendiou-se e pegou fogo ao veículo ligeiro, mas as duas jovens conseguiram sair da viatura a tempo de evitar serem apanhadas pelas chamas, que foram extintas, entretanto, por pessoas que se encontravam nas imediações.

A circulação na estrada perto da localidade de Ribeira de Alcalamouque, "muito utilizada como zona de passagem para Coimbra", esteve interrompida mais de duas horas, para a GNR poder recolher provas. Prestaram apoio ao acidente 26 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Ansião e de Penela, do INEM e da GNR, apoiados por nove viaturas.